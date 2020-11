Messi rende omaggio a Maradona: prima la Mano de Dios, poi l’esultanza [FOTO e VIDEO]

Il Barcellona vince contro l’Osasuna, ma la partita è da ricordare per i gesti di Leo Messi. Tutto facile per i blaugrana che chiudono la pratica con il risultato di 4-0, in rete l’argentino, Braithwaite, Griezmann e Coutinho.

In occasione dell’ultimo gol la Pulce si è tolto la maglietta, sotto aveva la numero 10 del Newell’s. Precedentemente, nell’azione del gol di Martin Braithwaite, Messi è saltato vicino alla linea di porta con la mano sinistra alzata, l’immagine ha ricordato la Mano de Dios.