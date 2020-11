Un’altra tegola per il Milan. Non solo Stefano Pioli, anche il vice Murelli è risultato positivo al Coronavirus. Adesso il club rossonero dovrà trovare un sostituto per la partita di campionato contro il Napoli. La conferma è arrivata direttamente dal club rossonero.

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”.