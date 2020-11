Milan da primato, Scaroni al settimo cielo: “risultati formidabili con la squadra più giovane d’Europa”

Il Milan sta disputando una stagione veramente incredibile, il club rossonero è reduce dal successo in campionato contro il Napoli, continua la corsa per lo scudetto. Sempre più soddisfatto il presidente rossonero Paolo Scaroni che punta a raggiungere importanti obiettivi.

“C’è grandissima soddisfazione, non ho ancora visto Maldini né ho parlato con Gazidis ma siamo tutti al settimo cielo – ha detto ai microfoni di Sky Sport. Abbiamo la squadra forse più giovane d’Europa e conseguiamo risultati formidabili. Ora abbiamo una serie di partite molto complicate, nove in un mese, e dobbiamo fare i conti con qualche infortunio”.

Ottimo il lavoro svolto da Maldini. “Anche lui ha dovuto imparare, non si nasce dirigenti, ma di calcio sa tutto e questo processo d’apprendimento per lui è stato più rapido che per altri. Penso si sia trovato un equilibrio che va bene a tutti e possiamo guardare al futuro con molto ottimismo”.

Infine sul nuovo stadio: “lo considero un tassello fondamentale per il Milan, per l’Inter e per tutte le squadre di calcio. Se non ci mettiamo anche noi a costruire degli stadi moderni come hanno negli altri paesi, sarà difficile pensare che la Serie A riprenda il ruolo che aveva 15 anni fa. Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune che recepisce le osservazioni fatte dalla Giunta, ora dovrà passare per il vaglio degli uffici. Ho ottimismo, parlo con il Sindaco e gli assessori e tutti si sono resi conto che un progetto che farà dello stadio di Milano il più bello del mondo sia una cosa irrinunciabile”.