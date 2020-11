MORTE MARADONA – Diego Armando Maradona è morto in Argentina a causa di un arresto cardiorespiratorio, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio e non solo.

Non sono mancate le polemiche, in particolar modo ha scatenato le reazioni un post di Carmen Di Pietro. La showgirl italiana ha postato sui social un fotomontaggio con il viso di Diego e lei sullo sfondo in bikini: “sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione”. I social non hanno gradito, l’accusa è quella di strumentalizzare la morte di Maradona per farsi pubblicità.