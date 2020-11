Morte Maradona, cori e fuochi sotto i murales: brividi da Napoli [VIDEO]

MORTE MARADONA – Il mondo del calcio piange la morte di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è deceduto dopo un arresto cardiorespiratorio, nelle scorse settimane era stato operato al cervello. E’ un giorno di lutto per tutto il pallone, ma soprattutto per la città di Napoli, Maradona era un vero e proprio idolo. Tantissimi tifosi hanno deciso di accorrere ai Quartieri Spagnoli per un abbraccio virtuale nella piazzetta antistante al suo famoso murale, cori e fuochi in suo onore. In basso il VIDEO.

Morte Maradona, l’omaggio di Napoli tra cori e fuochi [VIDEO]