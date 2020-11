Morte Maradona – Il mondo del calcio si è svegliato in lacrime per la morte di Diego Armando Maradona. E’ un giorno triste per tutto lo sport, la notizia è stata sconvolgente. Negli ultimi giorni era stato operato al cervello, ma il recupero sembrava procedere bene. Poi, ieri, l’arresto cardiorespiratorio.

Sono arrivati tantissimi messaggi, da sportivi e non. Particolarmente significativo quello di Maradona jr., il figlio. “Il capitano del mio cuore non morirà mai”. I due si erano ritrovati da poco dopo anni di battaglie legali.