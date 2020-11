MORTE MARADONA – Il mondo del calcio continua a piangere Diego Armando Maradona, l’ex calciatore è morto in seguito ad un arresto cardiorespiratorio. Sono arrivate tantissime reazioni da tutto lo sport, tra queste anche quella di Cesar Menotti, ex c.t. dell’Argentina, intervenuto in diretta sulla rete TyC Sports: “Impossibile trovare le parole, c’è solo tanto dolore, sono distrutto. Non riesco a crederci, all’inizio speravo non fosse vero. Ogni volta era stato capace di riprendersi e speravo fosse così anche stavolta. Una vera tragedia”.

Ma il messaggio più commovente è quello di Pelè: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Morte Maradona, le prime pagine dal mondo: “addio Diego [FOTO]