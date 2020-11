Il Napoli è reduce dal successo in Europa League contro il Rijeka, 1-2 il risultato finale che ha permesso di rimanere pienamente in corsa per la qualificazione. Ma il tecnico Gennaro Gattuso non è rimasto contento della prestazione della squadra, nel mirino è finito l’atteggiamento come confermato dallo stesso allenatore nel post-partita. Il Napoli è entrato in campo senza la giusta cattiveria, è nata una brutta gara contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico.

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ Gattuso è esploso nell’intervallo della partita contro il Rijeka, era praticamente furioso con la squadra. “Ma cosa avete in testa?”, avrebbe urlato l’allenatore. Gennaro ha ‘ringhiato’ per dare una sveglia alla squadra, la reazione è stata positiva come conferma il buon secondo tempo ed i 3 punti conquistati. “Mica siamo venuti in vacanza!”, il pensiero dell’allenatore del Napoli che si aspetta sempre il massimo dai suoi ragazzi.