Il mondo continua a piangere la morte di Diego Armando Maradona. Tutto lo sport ha deciso di rendere omaggio all’ex Pibe de Oro, ma sarà una giornata particolare soprattutto per il Napoli. Dopo l’amore dimostrato prima, durante e dopo la partita di Europa League contro il Rijeka, oggi ci sarà un’altra iniziativa.

La squadra di Gennaro Gattuso indosserà una maglia speciale che ricorda Maradona e l’Argentina. Si chiama ‘Kombat’ e verrà presentata per la sfida con i giallorossi. Questa la nota del Napoli: ‘un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.