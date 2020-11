Nations League, Italia alle Final Four: avversari, date e luogo

L’Italia è sempre più convincente. Altra grandissima prestazione della squadra di Roberto Mancini, nelle ultime giornate allenata molto bene da Evani, il Ct è infatti ancora positivo al Coronavirus. Soprattutto le ultime due partite sono state molto positive, il successo contro la Polonia e quello ancora più netto contro la Bosnia. Sono arrivate tante indicazioni, la difesa è sempre più solida con la grande sorpresa Bastoni, determinanti anche gli esterni, soprattutto Emerson che si conferma sempre molto pericoloso in fase offensiva. Ma il reparto decisivo è il centrocampo, finalmente la qualità è tornata altissima con Locatelli, Barella e Jorginho che formano un trio di centrocampo ben assortito. Poi l’attacco, Insigne sta prendendo per mano la squadra e Belotti si sta confermando prezioso in fase realizzativa. L’Italia si candida ad essere una seria candidata anche alle Final Four.

Le avversarie

Si preannunciano partite veramente incredibili e di grande spettacolo. A partecipare agli spareggi saranno anche Belgio, Francia e Spagna, vincitrici dei gruppi 2, 3 e 4. I transalpini si sono messi alle spalle un avversario del calibro del Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre le Furie Rosse hanno asfaltato la Germania con un roboante 6-0. Lukaku è stato il trascinatore del Belgio. Ancora non è stato comunicato l’avversario dell’Italia, la Uefa non ha ufficializzato la data del sorteggio.

Le date ed il luogo

Per le final Four bisognerà attendere la fine del 2021. Le date sono state confermate nel meeting del Comitato Esecutivo UEFA: le semifinali sono in programma per 6 e 7 ottobre del 2021, la finale il 10 ottobre. L’Uefa non ha ancora sciolto i dubbi sulla sede.