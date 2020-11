La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Tiago Pinto come direttore generale. Il club giallorosso ha iniziato un nuovo percorso dopo l’arrivo di Friedkin, la squadra sta rispondendo con buoni risultati ma l’obiettivo è migliorarsi e raggiungere livelli altissimi. I programmi sono ambiziosi e la scelta del portoghese rappresenta un primo passo in avanti. L’intenzione della nuova dirigenza è quella di puntare su uno stadio di proprietà. da questo punto di vista sono arrivate dichiarazioni di apertura da parte della sindaca Raggi. Ma come cambia adesso la Roma? La priorità di Pinto sono: ristrutturazione scouting, riorganizzazione del settore giovanile, gestione dei rinnovi e mercato di gennaio. In basso il video con tutti i dettagli.