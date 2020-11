Momenti di tensione per l’attaccante del Tottenham Harry Kane. La sua Range Rover del valore di 100mila sterline (equivalenti a 111mila euro) è stata rubata da una banda di ladri. Secondo quanto emerso dalle telecamere di sorveglianza i malviventi sono passati svariate volte davanti alla villa dell’attaccante, a Chingford, nell’East London. Come riporta il Sun il furto si è verificato il 25 ottobre scorso. Kane è stato il terzo terzo calciatore del Tottenham vittima di furti negli ultimi mesi dopo Dele Alli e Jan Vertonghen. Una brutta disavventura per il calciatore che in campo si sta confermando sempre più trascinatore.