Sembra giunta al capolinea l’esperienza di Oddo sulla panchina nel Pescara. Si è giocata la giornata del campionato di Serie B, per l’ex calciatore della Nazionale è arrivata l’ennesima sconfitta.

Il rendimento dall’inizio della stagione è stato veramente disastroso, appena 4 punti conquistati in 9 partite frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e ben 7 sconfitte. In lizza per prendere il suo posto ci sono Pillon e Di Biagio.