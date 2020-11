E’ stato aggiornato il Ranking Uefa riguardante i club dopo le prime tre giornate della fase a gironi di Champions League. Al primo posto ci sono ovviamente i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco, i tedeschi sono reduci da una stagione entusiasmante e anche le ultime prestazioni sono state importanti. Al secondo posto c’è il Barcellona, i blaugrana in alto nonostante il periodo nero, chiude il podio il Real Madrid. La prima squadra italiana è la Juventus che si colloca al quarto posto, superato l’Atletico Madrid. Poi il Manchester City che non riesce a tirare fuori il meglio in Champions League, poi lo United, chiude la Top 10 il Psg. Vola l’Atalanta che sale al 32esimo posto, al 38esimo la Lazio.

Ranking Uefa, la top 10

1 Bayern München (GER) 117,000

2 Barcellona (SPA) 112,000

3 Real Madrid (SPA) 108,000

4 Juventus (ITA) 107,000

5 Atlético Madrid (SPA) 106,000

6 Manchester City (ING) 100,000

7 Manchester United (ING) 95,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9 Sevilla (SPA) 88,000

10 Liverpool (ING) 87,000