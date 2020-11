Real Madrid-Inter, come sta la squadra di Zidane? [VIDEO]

Si avvicina la terza giornata della fase a gironi di Champions League. La competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo indicazioni ed i primi verdetti. Grandissime sorprese nel Girone B, le due squadre favorite per la qualificazione (Inter e Real Madrid) devono inseguire, in testa c’è lo Shakhtar con 4 punti, al secondo posto il Monchengladbach con 2. I prossimi due incontri saranno dunque decisivi, i nerazzurri ed i Blancos non possono permettersi un passo falso. Ma come arriva la squadra di Zidane? Il tecnico non potrà contare su Militao, positivo al Coronavirus. In Liga deve inseguire il Real Sociedad, il distacco è di un solo punto. Ma a preoccupare sono soprattutto le prime due giornate di Champions, un solo punto conquistato contro due squadre nettamente inferiori. In basso ecco il video con tutte le novità sul Real Madrid in vista della partita di domani.