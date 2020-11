La Reggina si prepara per la giornata del campionato di Serie B, il club amaranto chiamato dalla partita contro l’Empoli con l’obiettivo di riscattare la sconfitta casalinga contro la Spal. Intanto arrivano brutte notizie, gravissimo lutto per l’attaccante Lafferty che ha perso la sorella.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, si stringono attorno al calciatore amaranto Kyle Lafferty, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa della cara sorella Sonia. Alla famiglia Lafferty vanno le nostre più sentite condoglianze”. Anche la redazione di CalcioWeb si stringe al dolore della famiglia.