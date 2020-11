Rijeka-Napoli 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Demme non sbaglia, la ‘finta’ di Petagna è decisiva [FOTO]

Rijeka-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ andata in archivio anche la terza giornata della fase a gironi di Europa League, il Napoli ha dimostrato di essere pienamente in corsa per la qualificazione, contro il Rijeka ha disputato una buona partita contro un avversario comunque insidioso. Il girone è apertissimo, la squadra di Gattuso si giocherà la qualificazione con Alkmaar e Sociedad. L’inizio di partita si mette male per il Napoli, è Muric a portare in vantaggio il Rijeka. Il Napoli non si demoralizza e trova il pareggio con Demme. Nella ripresa il club italiano gioca con coraggio e arriva l’autogol di Braut che decide la partita, su ‘finta’ di Patagna che non riesce a colpire di testa. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-2, tre punti preziosissimi per la classifica. Ecco le pagelle.

Rijeka-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Rijeka (5-3-2): Nevistic 5.5; Tomecak 5.5, Joao Escoval 5.5, Velkoski 5, Smolcic 5.5, Braut 4.5; Muric 7, Gnezda Cerin 6, Loncar 6; Kulenovic 6.5, Menalo 5.5. All. Rozman. A disp.: Anastasio, Galovic, Lepinjica, Nwolokor, Prskalo, Putnik, Raspopovic, Stefulj, Yateke.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Koulibaly 5.5, Maksimovic 6; Mario Rui 5.5; Lobotka 5.5, Demme 7; Politano 6.5,Mertens, Elmas 5.5; Petagna 6.5. All. Gattuso. A disp.: Ospina, Bakayoko, Contini, Ghoulam s.v., Hysaj, Insigne 6, Lozano 5.5, Manolas, Rrahmani, Ruiz 6, Zielinski 6.