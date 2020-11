Risultati Serie A, 6ª giornata: 4 gol in trasferta di Juventus e Lazio, la classifica

Risultati Serie A – Giornata incredibile valida per il campionato di Serie A, in campo la sesta giornata. Nel primo match colpo in trasferta dell’Atalanta che ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Crotone. L’Inter non va oltre il pareggio casalingo contro il Parma, torna al successo il Bologna contro il Cagliari. Non si ferma il Milan che continua a guidare la graduatoria, 4 gol in trasferta di Juventus e Lazio contro Spezia e Torino. Ecco tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie A

SABATO 31 OTTOBRE

ore 15:00

Crotone-Atalanta 1-2 (26′ Muriel, 38′ Muriel, 40′ Simy) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Inter-Parma 2-2 (46’ Gervinho, 62’ Gervinho, 64’ Brozovic, 92’ Perisic) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Bologna-Cagliari 3-2 (15’ Joao Pedro, 45’ Barrow, 47’ Simeone, 52’ Soriano, 56’ Barrow) (LE PAGELLE)

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ore 12:30

Udinese-Milan 1-2 (18′ Kessie, 48′ De Paul rig., 83′ Ibrahimovic) (LE PAGELLE)

ore 15:00

Spezia-Juventus 1-4 (14′ Morata, 32′ Pobega, 59′ Ronaldo, 67′ Rabiot, 76′ Ronaldo rig.) (LE PAGELLE)

Torino-Lazio 3-4 (15′ Pereira, 19′ Bremer, 24′ Belotti rig., 49′ Milinkovic-Savic, 87′ Lukic, 95′ Immobile rig., 98′ Caicedo) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

ore 20:45

Sampdoria-Genoa

CLASSIFICA