I risultati di Serie A, 9ª giornata: corsa bellissima per scudetto, Champions e salvezza. Classifica e prossimo turno

Risultati Serie A: 9ª giornata – Interessante turno per il massimo campionato italiano. La nota di merito è sicuramente per il Milan, grandissima prestazione per la squadra di Stefano Pioli che ha conquistato altri tre punti contro la Fiorentina. Nella prima sfida netto successo dell’Inter sul campo del Sassuolo, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Benevento. Sorpresa del Verona che supera l’Atalanta, colpaccio dell’Udinese contro la Lazio, il Bologna vince lo scontro salvezza.

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter 0-3 (4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Benevento-Juventus 1-1 (21′ Morata, 45’+3 Letizia) (LE PAGELLE)

ore 20:45

Atalanta-Verona 0-2 (62′ Veloso, 82′ Zaccagni)

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese 1-3 (18′ Arslan, 45′+3′ Pussetto, 71′ Forestieri, 74′ rig. Immobile) (LE PAGELLE)

ore 15:00

Bologna-Crotone 1-0 (45′+2′ Soriano) (LE PAGELLE)

Milan-Fiorentina 2-0 (17′ Romagnoli, 28′ rig. Kessie) (LE PAGELLE)

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma

Classifica Serie A

MILAN 23 INTER 18 SASSUOLO 18 ROMA 17 JUVENTUS 17 VERONA 15 NAPOLI 14 LAZIO 14 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 BENEVENTO 10 SPEZIA 9 FIORENTINA 8 UDINESE 7 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

CROTONE 2

Prossimo turno Serie A: 10ª giornata

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 15:00

Spezia-Lazio

Ore 18:00

Juventus-Torino

Ore 20:45

Inter-Bologna

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 12:30

Verona-Cagliari

Ore 15:00

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Udinese-Atalanta

Ore 18:00

Crotone-Napoli

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa