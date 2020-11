Risultati Serie B, 8ª giornata: forza 7 del Lecce, spettacolare 2-2 dell’Empoli. La classifica aggiornata

Risultati Serie B – Grandissimo spettacolo nell’8ª giornata del campionato di Serie B, la lotta per la promozione in Serie A è sempre più bella, avvincente anche la corsa per evitare gli ultimi posti della classifica. Dominio del Lecce che ha esagerato in lungo ed in largo contro la Reggiana, un avversario reduce da settimane durissime a causa del Coronavirus, 7-1 il risultato finale, grande protagonista Coda autore di una tripletta. Bellissima la sfida per le zone alte della classifica, il Cittadella riprende nel finale l’Empoli. E’ sempre più una sorpresa il Venezia, il Brescia è riuscito a strappare un punto nel finale. Ok la Spal contro il Pescara, pareggio tra Pordenone e Monza.

Risultati Serie B

Venerdì 20

FROSINONE-COSENZA 0-2

Sabato 21

BRESCIA-VENEZIA 2-2

CITTADELLA-EMPOLI 2-2

LECCE-REGGIANA 7-1

PORDENONE-MONZA 1-1

SPAL-PESCARA 2-0

Domenica 22

ASCOLI-ENTELLA

REGGINA-PISA

Lunedì 23

SALERNITANA-CREMONESE

La classifica