I risultati dell’ultima giornata di Serie A, il conduttore ghanese in difficoltà [VIDEO]

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato molto spettacolo, ma ricordate tutti i risultati? E’ pronto ad aiutarvi un conduttore ghanese: si tratta di Akwesi Boadi Akrobeto, attore comico della tv ghanese che sull’emittente UTV legge le notizie di ‘Real News’. Un video è diventato virale sui social, il presentatore si trova in difficoltà e non riesce a pronunciare correttamente i nomi delle squadre del massimo campionato italiano. Il risultato non è stato dei migliori, bisogna sforzarsi per capire i nomi dei club ed i risultati. Ma almeno l’impegno è da apprezzare. In basso il video che in poco tempo è diventato virale.