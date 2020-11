La Roma sta attraversando un momento veramente magico, i giallorossi sono reduci dal netto successo contro il Parma e sono pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo arrivano bellissime notizie per l’allenatore Fonseca, l’attaccante Edin Dzeko è tornato negativo dal Coronavirus e può tornare a disposizione per le prossime partite. L’annuncio è arrivato direttamente dal calciatore bosniaco con un post pubblicato sul profilo Instagram.

“Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma”.

