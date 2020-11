Non arrivano buone notizie per la Roma e per l’attaccante Edin Dzeko. Non è arrivato il via libera per permettere al bosniaco di giocare la partita di campionato contro il Parma, il calciatore è infatti risultato positivo ai tre tamponi fatti negli ultimi tre giorni. La carica virale è sempre molto bassa, ma comunque presente e quindi non è possibile per i giallorossi procedere per la convocazione. Dzeko dovrà continuare l’isolamento domiciliare. Dovesse arrivare un tampone negativo non ci sarebbero comunque i tempi tecnici per svolgere le visite mediche necessarie per scendere in campo.