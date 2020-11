“Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!!”, è il messaggio pubblicato sul profilo Instagram da Lorenzo Pellegrini, il calciatore della Roma è finalmente guarito dal Coronavirus. Tecnicamente può essere a disposizione dell’allenatore Fonseca per la partita del campionato di Serie A contro il Parma, ma il suo impiego è ancora tutto da verificare. Il calciatore, infatti, non si allena da diversi giorni e la condizione fisica ovviamente non è delle migliori. La situazione sarà più chiara nelle prossime ore.

