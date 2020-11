Aumentano giorno dopo giorno i casi di Coronavirus nel campionato di Serie A. Il torneo si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, la Roma ha dovuto fare i conti con due nuove positività. Dopo Dzeko e il portiere della Primavera Boer sono emersi anche quelli di Federico Fazio e Davide Santon. Il terzino non lavorava con la squadra da almeno 10 giorni a causa di un infortunio, mentre il difensore argentino non è stato schierato titolare nella partita di campionato contro il Genoa. Al test di sabato era risultato negativo, oggi è invece arrivata la positività.