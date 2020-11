Sono stati momenti di paura per il tecnico della Roma Paulo Fonseca, vittima di un furto in villa. L’episodio è accaduto venerdì 30 ottobre: mentre il tecnico si trovava a dirigere l’allenamento della squadra e la moglie era in giro per la città una gang specializzata in furti di case si è introdotta nella villa dell’allenatore della Roma, sono stati rubati tre orologi ed alcuni oggetti preziosi per un valore di circa 100 mila euro. Sul posto è arrivata anche la Polizia scientifica ma, dal primo esame, non sono state rilevate impronte. Per fortuna non ci sono state conseguenze fisiche, la moglie ed il figlio non erano infatti in casa al momento del furto.