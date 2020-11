Come sta Edin Dzeko? L’attaccante della Roma è ancora positivo al Coronavirus, il calciatore non potrà scendere in campo nella partita di Nations League della Bosnia contro l’Italia. Il giocatore è in isolamento da circa 10 giorni ed ancora non è del tutto guarito, ci sono infatti ancora tracce di infezione. Dzeko verrà sottoposto nei prossimi giorni ad alcuni tamponi ed in caso di negatività potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore Fonseca per la partita di campionato in Serie A contro il Parma. Ovviamente non avrebbe sulle gambe i 90 minuti, ma già averlo in panchina rappresenterebbe una soluzione molto importante. In basso il video con tutte le ultime notizie.