“I test medici condotti in nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella sua stanza”. E’ questo il comunicato pubblicato sul proprio account Twitter dalla Federazione egiziana, è stata comunicata la positività al Coronavirus del fuoriclasse del Liverpool, si tratta di una tegola per i Reds che dovranno rinunciare all’ex Roma per qualche partita. L’EFA informa che tutti gli altri componenti della selezione di ct El Badry sono invece risultati negativi ai tamponi effettuati.