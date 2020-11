Serie A, si gioca la 9ª giornata, i pronostici di CalcioWeb: gol e spettacolo in Sassuolo-Inter, bottino pieno per la Juve

I pronostici della 9ª giornata di Serie A – Si torna in campo per la nona giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di fornire indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match sfida esterna per l’Inter che dovrà vedersela in trasferta contro il Sassuolo. Stesso discorso per la Juventus con il Benevento, in serata Atalanta-Verona. Domenica si parte con il lunch match Lazio-Udinese, scontro salvezza tra Bologna e Crotone, promette spettacolo la gara tra Milan e Fiorentina, il Cagliari affronta lo Spezia, il big match mette di fronte Napoli e Roma. Lunedì due gare, Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

I pronostici della 9ª giornata di Serie A

SASSUOLO-INTER GOAL – Una partita che preannuncia gol, spettacolo ed emozioni. La squadra di De Zerbi gioca a meraviglia, gli uomini di Antonio Conte possono almeno realizzare un gol.

BENEVENTO-JUVENTUS 2 – I bianconeri sono in ripresa, ma non devono sottovalutare un avversario comunque insidioso, dovrebbe comunque riuscire a strappare i tre punti.

ATALANTA-VERONA OVER – La Gasperini band può sempre realizzare almeno tre gol, anche la squadra di Juric è in grado di timbrare in zona realizzativa.

BOLOGNA-CROTONE 1 – Si affrontano due squadre in lotta per la salvezza, l’11 di Mihajlovic sembra più attrezzato.

NAPOLI-ROMA 1X – La squadra di Gennaro Gattuso non sta attraversando un momento entusiasmante, ci aspettiamo una reazione contro un avversario comunque forte: la Roma.

TORINO-SAMPDORIA X – Entrambe sono reduci da una sconfitta ed in generale da un momento poco felice. L’obiettivo è quello di muovere la classifica.

Le altre partite:

LAZIO-UDINESE OVER 1,5

MILAN-FIORENTINA OVER 1,5

CAGLIARI-SPEZIA X

GENOA-PARMA 12