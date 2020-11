Serie B, anticipi e posticipi: il programma dall’8ª alla 10ª giornata di andata

La Serie B si prepara per scendere in campo per la nuova giornata di campionato, nel frattempo la Lega ha annunciato date e orari dei prossimi turni.

8a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 20 novembre 2020 ore 21.00 FROSINONE – COSENZA

Sabato 21 novembre 2020 ore 14.00 BRESCIA – VENEZIA

ore 14.00 CITTADELLA – EMPOLI

ore 14.00 LECCE – REGGIANA

ore 14.00 PORDENONE – MONZA

ore 14.00 SPAL – PESCARA

ore 16.00 L.R. VICENZA – CHIEVOVERONA

Domenica 22 novembre 2020 ore 15.00 ASCOLI – V. ENTELLA

ore 21.00 REGGINA – PISA

Lunedì 23 novembre 2020 ore 21.00 SALERNITANA – CREMONESE

9a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 27 novembre 2020 ore 21.00 CHIEVOVERONA – LECCE

Sabato 28 novembre 2020 ore 14.00 BRESCIA – FROSINONE

ore 14.00 EMPOLI – L.R. VICENZA

ore 14.00 PESCARA – PORDENONE

ore 14.00 PISA – CITTADELLA

ore 14.00 VENEZIA – ASCOLI

ore 16.00 MONZA – REGGINA

Domenica 29 novembre 2020 ore 15.00 REGGIANA – CREMONESE

ore 21.00 COSENZA – SALERNITANA

Lunedì 30 novembre 2020 ore 21.00 V. ENTELLA – SPAL

10a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 4 dicembre 2020 ore 21.00 ASCOLI – PESCARA

Sabato 5 dicembre 2020 ore 14.00 CREMONESE – V. ENTELLA

ore 14.00 FROSINONE – CHIEVOVERONA

ore 14.00 LECCE – VENEZIA

ore 14.00 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 14.00 SPAL – PISA

ore 15.30 REGGINA – BRESCIA

Domenica 6 dicembre 2020 ore 15.00 REGGIANA – MONZA

ore 21.00 L.R. VICENZA – COSENZA

Lunedì 7 dicembre 2020 ore 21.00 PORDENONE – EMPOLI