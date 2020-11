Serie B, telefonata tra il ministro Patuanelli e il presidente Balata: i dettagli

Telefonata oggi fra il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e Mauro Balata “un colloquio – riferisce il presidente della Lega Serie B – di cui ringrazio l’esponente dell’Esecutivo e dal quale ho avuto rassicurazioni sull’attenzione che il Governo ripone sulla Serie B e sulle istanze dei club, in forte crisi per la situazione dovuta al crollo dei ricavi”.

Balata in una nota ieri in serata aveva chiesto a Patuanelli la massima attenzione anche per il Campionato degli italiani, grazie al quale vivono direttamente e indirettamente migliaia di famiglie nei territori su cui insiste il torneo di Serie B: “Ho avuto riscontro – prosegue Balata – delle mie richieste e ho la massima fiducia che, insieme anche al ministro dello Sport Spadafora e a tutto il Governo, si prendano provvedimenti a favore delle nostre società che danno lavoro a moltissime persone in tutta Italia, da Pordenone a Reggio Calabria”.