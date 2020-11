Shock Serie A, 15 club su 20 in difficoltà con il pagamento degli stipendi: rischio penalizzazioni!

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci. La classifica è cortissima con una situazione che è sempre più incerta, ma la preoccupazione maggiore è quella che riguarda la condizione dal punto di vista economico. Il Coronavirus rischia di dare il colpo di grazia ad alcuni club, già in grossa crisi. Adesso il calcio italiano si trova sempre di più sull’orlo del baratro.

I club hanno poco tempo per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso per evitare penalizzazioni in classifica, ma le casse sono praticamente vuote. Il calcio si aspetta un intervento del Governo e secondo quanto riporta ‘Repubblica’ ben 15 club su 20 avrebbero problemi a rispettare le scadenze. Il serio rischio è di punti di penalizzazione che vanno da 2 per gli stipendi netti e 2 per i contributi. Si rischia uno scossone di classifica, i club ovviamente proveranno in ogni modo ad evitare l’handicap.