Anche i duri piangono: Simeone si commuove per la morte di Maradona [VIDEO]

Anche Diego Simeone è rimasto scosso dalla morte di Diego Armando Maradona. E’ risultato fatale un arresto cardiorespiratorio, nelle ultime settimane l’ex Pibe de Oro era stato operato al cervello. In conferenza stampa l’allenatore dell’Atletico Madrid ha raccontato le sensazioni dopo la tragica notizia del decesso del Pibe de Oro. “Diego è morto? No, non può essere”. Il volto è commosso, anche un duro come l’allenatore questa volta è crollato. In basso il video di Simeone.

🔴⚪️ La reacción de Simeone cuando se enteró de la muerte de Maradona: 😢 “Diego no se puede ir” 📺 #Golazo pic.twitter.com/rpnc557Kaz — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) November 26, 2020