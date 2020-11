L’addio al Real Madrid per sposare il progetto della Juventus è stato veramente clamoroso. E’ la storia di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore insieme a Messi ha deciso di cambiare maglia per provare l’esperienza italiana. Il rendimento è stato all’altezza delle aspettative, il club bianconero ha dominato in Italia, ma non è arrivata (almeno per il momento) la vittoria della Champions League. Adesso iniziano a circolare nuove indiscrezioni: in primo luogo un retroscena, Florentino Perez avrebbe chiamato Cr7 per assistere al clasico dello scorso marzo. Poi altri continui contatti tra le parti, più altri indizi delle foto postate in compagnia di Sergio Ramos e Pepe e più recentemente con Kovacic e Modric.

Secondo quanto riporta l’edizione di Marca sarebbero indizi precisi del riavvicinamento tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, un avvio di trattativa per il ritorno in Spagna. L’avventura con la maglia della Juventus potrebbe concludersi al termine della stagione, nonostante un contratto fino al 2022. L’emergenza Coronavirus ha portato problemi per tutti i club sotto l’aspetto economico, anche per la Juventus è diventato molto difficile garantire un ingaggio così alto. Per questo motivo sarebbe disposta a cedere il suo fuoriclasse con l’obiettivo di recuperare almeno una parte dei soldi spesi. Il grande ritorno al Real Madrid può veramente realizzarsi.