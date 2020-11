Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: pesanti assenze per Reggina e Ascoli

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CORBO Gabriele (Ascoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CRISETIG Lorenzo (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROMAGNOLI Simone (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.