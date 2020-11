STADIO ROMA – E’ in arrivo un bel regalo di Natale per i tifosi della Roma. Il riferimento è allo stadio e l’annuncio è arrivato direttamente della sindaca Virginia Raggi a margine dell’evento “Amami e Basta” contro la violenza sulle donne. “Siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni e abbiamo trovato un accordo in comune sulla Roma-Lido. Mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra”. La squadra giallorossa sta disputando una stagione interessante e può togliersi soddisfazioni, l’arrivo di Friedkin può aprire scenari molto importanti. L’imprenditore statunitense punta tantissimo sull’impianto di proprietà, può portare introiti necessari a garantire un futuro solido al club. L’intenzione è accelerare l’inizio dei lavori e completare l’opera al più presto possibile.