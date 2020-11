Emergono giorno dopo giorno nuovi particolari sulla morte di Diego Armando Maradona. In particolar modo il quotidiano ‘El Dia’ ha pubblicato sui profili social la telefonata al 911 del medico personale Leopoldo Luque per avvertire del malore dell’ex Pibe de Oro. Si nota subito un aspetto molto strano: il nome del Pibe de Oro non viene mai fatto, probabilmente per evitare la fuga di notizie. La chiamata è arrivata alle 12.16.

La trascrizione completa della conversazione: