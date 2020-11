La stagione dell’Inter può essere sicuramente considerata una delusione. Partita come principale candidata alla vittoria dello scudetto e capace di sorprendere in Champions League, è quasi fuori dalla competizione europea ed in Serie A le prospettive non sono di certo rosee.

I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra e non hanno nascosto il malcontento. In particolar modo hanno esposto uno striscione con minacce molto chiare: “Quella maglia che tu indossi va onorata… Tirate fuori i cogl***i o veniamo con i bastoni”. L’Inter non potrà più sbagliare o sarà ancora di più contestazione.