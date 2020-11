Un altro allenatore di Serie A è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del tecnico del Torino Giampaolo. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’ si è appreso che non sono due i casi del gruppo squadra, i tamponi effettuati al gruppo squadra hanno dato esito negativo.

Il tecnico è stato già posto in isolamento. Giampaolo non dovrebbe essere in panchina nella partita di campionato contro l’Inter, al suo posto ci sarà molto probabilmente Francesco Conti, il vice.