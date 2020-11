E’ vera e propria emergenza in casa Torino per la partita del campionato di Serie A contro l’Inter, tante assenze per i granata a causa del Coronavirus. Dopo i due di ieri, un altro calciatore è risultato positivo.

“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore – reduce dagli impegni della sua Nazionale – che al rientro a Torino era risultato negativo al tampone molecolare di controllo. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento dal gruppo squadra”.