Si è sfiorata la tragedia nel mondo del calcio, un calciatore ha rischiato la vita. E’ la storia di Bruno Tavares, talento dello Sporting CP. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’, il calciatore18enne è stato colpito al petto con un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in una stazione di servizio in compagnia di alcuni amici. Secondo le ricostruzioni lo sparo sarebbe partito accidentalmente da un’arma detenuta da un uomo che, successivamente, sarebbe scappato. Il giocatore è stato trasportato in ospedale ed è riuscito a salvarsi grazie ad un’operazione. Tavares si trova a casa e ha iniziato il recupero, la polizia ha avviato le indagini per definire le dinamiche dell’accaduto.