Continua il matrimonio tra Pep Guardiola ed il Manchester City. Il club inglese ha annunciato infatti il rinnovo del contratto fino al 2023, l’obiettivo è quello di provare a vincere la Champions League. “Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito il benvenuto nel club e nella città stessa – dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalla gente del Manchester e dal presidente e proprietario. Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei e siamo tutti molto orgogliosi di questo successo. Avere questo supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che posso desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato della fiducia che il proprietario e il presidente hanno dimostrato in me. La sfida per noi è continuare a migliorare e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo”.

Poi ha parlato anche il presidente del City Khaldoon Mubarak: “L’estensione del contratto di Pep è il naturale passo successivo in un viaggio che si è evoluto nel corso di molti anni. È un prodotto della fiducia e del rispetto reciproco che esiste tra lui e l’intero Club. Sono sicuro che tutti i tifosi del City condividano la mia gioia in questo nuovo accordo e nell’anticipare le entusiasmanti opportunità che, con un duro lavoro continuo, ci sono da cogliere. Tutti al Manchester City sono assolutamente felici che Pep abbia prolungato la sua permanenza con noi e gli auguriamo ogni successo per il resto del suo tempo qui”.