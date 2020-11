L’ultimo saluto a Diego Armando Maradona: è stato sepolto accanto ai genitori [VIDEO]

E’ difficile accettare la morte di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro è deceduto in seguito ad un arresto cardiorespiratorio, qualche settimana fa era stato operato d’urgenza al cervello. Le sue condizioni sembravano migliorare, poi il decesso. Subito dopo la notizia sono arrivate tantissime reazioni dal mondo del calcio, alcune positive ed altre negative. E’ inutile negarlo ci sono stati anche commenti offensivi nei confronti dell’ex calciatore. Maradona è stato sepolto accanto ai genitori nel cimitero di Jardin de Bellavista dopo una cerimonia privata. Precedentemente quasi un milione di persone si erano recate alla camera ardente allestita a Casa Rosada. Non sono mancati i momenti di tensione e gli scontri. In basso il video dell’ultimo saluto.