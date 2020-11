Villarreal-Maccabi Tel Aviv in ritardo – Si sta giocando una giornata importante valida per la fase a gironi di Europa League, il turno è arrivato ormai in una fase decisiva. Nella prima fascia di orario si sono giocate sfide interessanti, adesso è il turno delle gare delle 21. Non è ancora iniziata la partita tra Villarreal e Maccabi Tel Aviv a causa di una bomba d’acqua veramente incredibile che ha obbligato l’arbitro a bloccare la partita. Per il momento è stata posticipata di 30 minuti, sono in corso lavori per sistemare il terreno di gioco.