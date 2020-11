Maurizio Zamparini ha lanciato Paulo Dybala nel mondo del calcio. La cessione milionaria ha permesso al Palermo di respirare dal punto di vista economico, l’esperienza della Joya con la Juventus è stata tra alti e bassi. L’ex numero uno rosanero ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di TuttoSport: “sono ancora convinto che diventerà il nuovo Messi, perché dovrei aver cambiato idea? Dybala, oltre che un fuoriclasse, è un bravissimo ragazzo. E non riesco a capire perché molti addetti ai lavori tendano a dimenticarselo. Che Dybala non sia titolare in serie A è una bestemmia. Paulo avrebbe dovuto seguire il mio consiglio di tre anni fa, ovvero andare via da Torino. Glielo dissi chiaramente: ‘Paulo, per il tuo bene devi lasciare la Juventus’. Il suo calcio è fantasia. È più da Spagna: Barcellona o Real Madrid. Ma lui mi ha sempre detto di trovarsi bene alla Juventus. Lì però c’è Cristiano Ronaldo, un vero fenomeno, e Dybala deve andare a fare il Ronaldo in un’altra big. Con Cristiano alla Juventus, però, consiglio a Paulo di diventare il numero uno altrove”