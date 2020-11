Si avvicina la terza giornata della fase a gironi della Champions League, la Lazio può avvicinarsi tantissimo alla qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro lo Zenit in una partita da non sottovalutare e dovrà fare i conti con assenze pesantissime. Immobile non è infatti partito per la trasferta in Russia, l’attaccante si è allenato con la squadra ma dopo un consulto si è deciso per la mancata convocazione. Out anche il portiere Strakosha ed il centrocampista Lucas Leiva. In basso il video con tutte le novità sulla Lazio.