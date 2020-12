Dopo l’esperienza con la maglia della Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri si è fermato per una pausa di riflessione con l’ambizione di ripartire più forte di prima. Il livornese ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, con il club bianconero ha vinto una serie di scudetti consecutivi mentre non è riuscito nell’impresa di trionfare in Champions League. Nei mesi successivi sono andati in scena diversi colloqui con altre squadre che però non hanno portato alla fumata bianca. L’ultimo proprio quello con il Psg, il club francese alla fine ha deciso di affidare la panchina a Pochettino.

Allegri, c’è la soluzione Arsenal

L’Arsenal è sempre più in crisi, rischia addirittura la retrocessione. Il vantaggio dalla zona rossa è di appena 4 punti, in 14 sfide ha vinto solo 4 volte, poi 2 pareggi ed 8 sconfitte: è un periodo quasi drammatico, forse il peggiore degli ultimi anni. I tre punti in Premier League mancano addirittura da sette turni. Il tecnico Arteta è a serio rischio esonero, servirà un netto cambio di passo per evitare il ribaltone. Il nome più caldo in caso di esonero è proprio quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus è stuzzicato dalla soluzione inglese, sarebbe entusiasta di guidare i Gunners.