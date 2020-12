Si sono da poco conclusi i sorteggi della Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e cresce l’attesa in vista degli ottavi di finale. Sono tante le squadre in grado di poter lottare per la vittoria finale: le candidate principali sono Bayern Monaco e Liverpool. Altre squadre sono ben attrezzate, ma non stanno di certo entusiasmando: stiamo parlando di Manchester City, Barcellona, Real Madrid e lo stesso Psg. Possibili outsider Juventus e Altetico Madrid, possono regalare soddisfazioni Lazio e Atalanta.

L’avversaria della Juventus

E’ andata benissimo alla Juventus, i bianconeri si confermano ancora una volta fortunati in fase di sorteggio: è successo anche nelle ultime stagioni. Il Porto è una squadra assolutamente alla portata, non conta su grosse individualità e nel complesso non entusiasma come squadra. In campionato occupa la terza posizione e deve inseguire Benfica e Sporting. I calciatori più pericolosi Marega e Otavio.

Le avversarie di Atalanta e Lazio

Lazio e Atalanta dovranno vedersela con avversari durissimi e non è una novità considerando le squadre presenti nell’urna. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con il Bayern Monaco, i campioni in carica. I tedeschi non hanno bisogno di presentazioni, sono uno schiacciasassi in grado di dominare contro qualsiasi squadra. Nel calcio non ci sono partite scontate e la Lazio proverà almeno ad impensierire gli avversari. Occhio ovviamente a Lewandowski, ma è tutta la squadra ad essere fortissima, da Muller a Gnabry, da Coman a Sane.

Durissimo anche lo scontro per l’Atalanta, di fronte il Real Madrid. I Blancos non stanno di certo entusiasmando, ma sono una squadra sempre molto pericolosa e con tante individualità di altissimo livello. In Liga devono recuperare il distacco da Sociedad e Atletico Madrid, in Champions hanno trovato difficoltà a qualificarsi. I calciatori più pericolosi Benzema, Modric ed il difensore Sergio Ramos.