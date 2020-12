L’Atalanta ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Gasperini ha raggiunto un altro risultato eccezionale per il secondo anno consecutivo. In campionato i nerazzurri possono raggiungere obiettivi ancora più importanti, è arrivato qualche passo falso inaspettato ma il gioco della squadra continua ad essere spumeggiante ed i margini di miglioramento sono tantissimi. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione, si è parlato di una lite tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini, Ilicic è stato accusato di aver spalleggiato l’argentino.

Il post di Ilicic

Sulla questione si è soffermato anche Josip Ilicic, pubblicato un post sul profilo Instagram: “in questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate. Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per la vittoria contro l’Ajax“.