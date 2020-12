Continua la favola dell’Atalanta. Il club nerazzurro sta disputando un’altra stagione entusiasmante, in campionato può ancora togliersi tante soddisfazioni mentre in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con il caso Papu Gomez, l’argentino ha avuto una pesante lite con l’allenatore Gasperini, è stato preso in considerazione sempre meno, fino ad arrivare alle mancate convocazioni. La rottura è ormai definitiva, non ci sono i margini per una conferma del calciatore e l’addio dovrebbe verificarsi a stretto giro di posta: sono tantissime le squadre in fila, in Italia ed all’estero.

Atalanta, Percassi sul Papu Gomez

Il presidente Antonio Percassi si è raccontato a 360°, il numero uno del club ha silurato il Papu Gomez come conferma in un’intervista all’Eco di Bergamo: “Se n’è già parlato abbastanza. Per me è un caso chiuso, punto”.

Idee chiare invece su Gasperini: “Resterà a vita e con lui tutta la sua struttura. Questa organizzazione, grazie al grande lavoro anche di mio figlio Luca, ci sta dando grandi risultati, incredibili. Calciomercato? Ci siamo già mossi con Maehle, che compensa la partenza di Castagne. Poi capiremo come muoverci per le cessioni, per mandare a giocare i nostri ragazzi e far fare loro esperienza. In Italia”.